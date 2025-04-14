#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
514.94
583.74
6.13
Политика

Касым-Жомарт Токаев о сложной ситуации в мире: Не все можно решить путем переговоров

Касым-Жомарт Токаев, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 12:10 Фото: akorda.kz
14 апреля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с офицерами и солдатами, успешно служившими в составе Национальных миротворческих сил и внесшими значительный вклад в укрепление международной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что они на высоком уровне выполнили ответственную миссию, возложенную на страну. Также, по его словам, они продемонстрировали настоящий образец мужества и храбрости, упрочив авторитет казахстанской армии и всего государства.

"Быть миротворцем – значить быть посланником мира. Это огромная честь и высокая ответственность. Задача, которую под силу выполнить только по-настоящему смелым воинам. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Вы знаете, что нынешняя ситуация в мире очень сложная. Происходят различные конфликты. К сожалению, не все можно решить путем переговоров. В таких условиях возрастает особая роль миротворческих сил. Казахстан – мирная страна. Мы поддерживаем все инициативы, направленные на обеспечение глобальной стабильности".Касым-Жомарт Токаев

Также президент напомнил, что, начиная с 2014 года вооруженные силы Казахстана принимают участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. Восемьдесят наших граждан принимали участие в нескольких миссиях в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. Около 700 военнослужащих были задействованы в специальных операциях ООН.

Фото: akorda.kz

Глава государства особо отметил, что в их числе есть наши отважные соотечественницы, продолжающие славный путь Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.

Ранее Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" казахстанских миротворцев, служивших на Голанских высотах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Астане обсудили реализацию инициатив Национального курултая
Политика
11:50, 11 апреля 2025
В Астане обсудили реализацию инициатив Национального курултая
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: