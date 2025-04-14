Касым-Жомарт Токаев о сложной ситуации в мире: Не все можно решить путем переговоров

14 апреля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с офицерами и солдатами, успешно служившими в составе Национальных миротворческих сил и внесшими значительный вклад в укрепление международной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что они на высоком уровне выполнили ответственную миссию, возложенную на страну. Также, по его словам, они продемонстрировали настоящий образец мужества и храбрости, упрочив авторитет казахстанской армии и всего государства.

"Быть миротворцем – значить быть посланником мира. Это огромная честь и высокая ответственность. Задача, которую под силу выполнить только по-настоящему смелым воинам. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Вы знаете, что нынешняя ситуация в мире очень сложная. Происходят различные конфликты. К сожалению, не все можно решить путем переговоров. В таких условиях возрастает особая роль миротворческих сил. Казахстан – мирная страна. Мы поддерживаем все инициативы, направленные на обеспечение глобальной стабильности". Касым-Жомарт Токаев

Также президент напомнил, что, начиная с 2014 года вооруженные силы Казахстана принимают участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций. Восемьдесят наших граждан принимали участие в нескольких миссиях в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. Около 700 военнослужащих были задействованы в специальных операциях ООН.

Фото: akorda.kz

Глава государства особо отметил, что в их числе есть наши отважные соотечественницы, продолжающие славный путь Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.

Ранее Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" казахстанских миротворцев, служивших на Голанских высотах.