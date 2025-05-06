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Политика

В Акорду прибыл генсек Вьетнама То Лам – фоторепортаж

Акорда , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 11:15 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Акорде 6 мая 2025 года состоялась торжественная церемония встречи генсека Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего накануне с государственным визитом в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев лично встретил То Лама и его супругу, после чего стороны представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Затем состоялся обмен приветственными рукопожатиями.

Фото: Akorda

Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Akorda

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Примечательно, что всего за 15 минут до начала торжественной церемонии в Акорде вьетнамская делегация активно фотографировалась на фоне дворца, запечатлевая момент исторического визита.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ранее стало известно, что высокопоставленный гость из Вьетнама посетит военный парад в Астане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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