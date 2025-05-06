В Акорду прибыл генсек Вьетнама То Лам – фоторепортаж
Касым-Жомарт Токаев лично встретил То Лама и его супругу, после чего стороны представили друг другу членов официальных делегаций.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Затем состоялся обмен приветственными рукопожатиями.
Фото: Akorda
Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Фото: Akorda
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Примечательно, что всего за 15 минут до начала торжественной церемонии в Акорде вьетнамская делегация активно фотографировалась на фоне дворца, запечатлевая момент исторического визита.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ранее стало известно, что высокопоставленный гость из Вьетнама посетит военный парад в Астане.