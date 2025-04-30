#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.32
582.92
6.29
Политика

Высокопоставленный гость из Вьетнама посетит военный парад в Астане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 16:03 Фото: pixabay
5-7 мая 2025 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды за 30 апреля 2025 года, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Также сказано, что 7 мая генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 16:03
Бои на территории Казахстана: раскрыт малоизвестный факт о ВОВ

Ранее стало известно, что в Казнете мошенники распространяют фейковое видео, в котором утверждается, что парад переносится с 7 на 9 мая. Так, аферисты в этом ролике использовали выступление министра обороны Руслана Жаксылыкова с фальшивой озвучкой. В пресс-службе Министерства обороны заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны. В нем примут участие свыше 4 тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев созвонился с премьер-министром Люксембурга
Политика
15:35, Сегодня
Токаев созвонился с премьер-министром Люксембурга
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: