Высокопоставленный гость из Вьетнама посетит военный парад в Астане

5-7 мая 2025 года по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды за 30 апреля 2025 года, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-вьетнамского торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

Также сказано, что 7 мая генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама посетит военный парад в Астане в честь 80-летия Великой Победы.

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Ранее стало известно, что в Казнете мошенники распространяют фейковое видео, в котором утверждается, что парад переносится с 7 на 9 мая. Так, аферисты в этом ролике использовали выступление министра обороны Руслана Жаксылыкова с фальшивой озвучкой. В пресс-службе Министерства обороны заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны. В нем примут участие свыше 4 тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.