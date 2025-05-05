Токаев тепло встретил генсека Центрального комитета компартии Вьетнама в аэропорту Астаны

Президент Касым-Жомарт Токаев 5 мая встретил в столичном аэропорту генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров в узком и расширенном составах, а также подписание ряда важных документов.

В аэропорту Астаны состоялась краткая беседа руководителей Казахстана и Вьетнама.

"Уважаемый господин То Лам, я очень рад Вас видеть в столице нашего государства. Я считаю, что Ваш визит носит исторический характер, и, безусловно, послужит дополнительным импульсом широкомасштабному развитию сотрудничества между Казахстаном и братским Вьетнамом. То, что я увидел в ходе визита в вашу страну, произвело на меня неизгладимое впечатление. Я вернулся с глубоким убеждением, что с вашей страной необходимо работать в плане укрепления всесторонних связей в самых различных отраслях, потенциал сотрудничества очень большой", – сказал Токаев.

В свою очередь генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, поблагодарил главу Казахстана за встречу в аэропорту.

"Уважаемый господин президент, позвольте мне выразить благодарность Вам и всему казахскому народу. Ваше присутствие у трапа самолета – высокая честь, очень большой знак гостеприимства для нас и для всего вьетнамского народа. Казахстан и Вьетнам связывают давние отношения дружбы", – подчеркнул он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины, а также вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.

