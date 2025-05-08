Что Касым-Жомарт Токаев обсудил с премьером Мьянмы в Москве

Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся в Москве, провел встречу с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом 8 мая 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В начале беседы глава нашего государства выразил свои соболезнования премьер-министру Мин Аун Хлайну в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате недавнего разрушительного землетрясения.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Мьянма всегда поддерживали дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии.

Собеседники отметили существенный неиспользованный потенциал для расширения торговых и инвестиционных связей и выразили готовность изучить перспективы укрепления политических и экономических отношений.

Президент Казахстана предложил организовать взаимные визиты представителей бизнес-сообществ и придать серьезный импульс экономическому взаимодействию.

В свою очередь премьер-министр Мьянмы поблагодарил главу нашего государства за слова поддержки и сочувствия, а также подтвердил заинтересованность в дальнейшей совместной работе.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сферах нефтехимии, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.

Фото: akorda.kz

Ранее сообщалось, что в Москве состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Президент Казахстана по приглашению Владимира Путина прибыл в Россию 8 мая 2025 года для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Отмечалось, что в Москве глава государства проведет ряд встреч с главами иностранных государств.