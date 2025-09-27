#АЭС в Казахстане
События

Токаев провел переговоры с и.о. президента Мьянмы

Касым-Жомарт Токаев и Мин Аун Хлайн, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 17:47 Фото: Акорда
27 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя Мин Аун Хлайна, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает его рабочий визит в Астану как возможность для налаживания сотрудничества между странами.

Мьянма обладает самобытной культурой, уникальными традициями и важным геостратегическим месторасположением. Две страны расположены на пересечении глобальных транспортных маршрутов.

"Глава государства ознакомил собеседника с основными показателями социально-экономического развития Казахстана, а также рассказал о стратегических задачах по обеспечению дальнейшего устойчивого роста страны. Учитывая специфику экономик двух государств, стороны подчеркнули перспективность взаимодействия в таких приоритетных сферах, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы, IT и цифровизация", — говорится в сообщении Акорды.

Президент нашей страны сообщил, что Казахстан выступает в качестве ключевого евразийского транзитного узла, активно участвует в развитии мегапроекта "Один пояс, один путь", транспортных маршрутов "Север – Юг" и Среднего коридора.

В этой связи собеседники отметили важность налаживания транспортной взаимосвязанности между странами, что будет способствовать укреплению торгово-экономических связей.

Глава государства также ознакомил Мин Аун Хлайна с политикой Казахстана в области межэтнического и межконфессионального строительства.

В частности, Касым-Жомарт Токаев рассказал о реализации в нашей стране принципа "единство в многообразии", политике толерантности, а также об инициативе Астаны по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В свою очередь и.о. президента Мьянмы поблагодарил главу Казахстана за теплый прием и выразил готовность к совместной работе по укреплению конструктивного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Касым-Жомарт Токаев до этого встречался с Мин Аун Хлайном в мае текущего года, когда тот был премьер-министром Мьянмы. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
