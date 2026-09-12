Токаев встретился с наследным принцем Абу-Даби на полях саммита БРИКС
Как пишет Акорда, глава государства отметил историческое значение визита шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Астану, в ходе которого был подписан солидный пакет документов, придавший мощный импульс развитию двусторонних отношений.
"Наше сотрудничество действительно носит многоплановый характер и охватывает широкий спектр направлений. Мы и впредь будем прилагать все усилия для продолжения и дальнейшего развития совместной работы", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Собеседники обсудили ход реализации ряда крупных инвестиционных проектов, которые уже успешно осуществляются в сферах энергетики, транспорта и логистики, информационных технологий и сельского хозяйства. Отмечено, что данные проекты будут способствовать развитию экономического взаимодействия и росту объемов двусторонней торговли.
По итогам встречи была подтверждена взаимная приверженность укреплению тесного сотрудничества между двумя странами.
Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания Президенту ОАЭ шейху Мохаммеду бен Заиду Аль Нахаяну и отметил, что с нетерпением ожидает его визита в Казахстан.
Ранее сообщалось, что Токаев прилетел в Индию для участия в саммите БРИКС.