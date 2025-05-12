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Политика

Какие документы подписали Токаев и наследный принц Абу-Даби

Какие документы подписали Токаев и наследный принц Абу-Даби, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 14:04 Фото: akorda.kz
По завершении переговоров главы государства Касым-Жомарта Токаева и наследного принца Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна состоялась церемония обмена подписанными двусторонними документами, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной 12 мая 2025 года в Telegram-канале Акорды, были подписаны 10 документов:

1. Меморандум о сотрудничестве в сфере автомобильного транспорта между Министерством транспорта РК и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ.

2. Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции РК и Министерством юстиции ОАЭ.

3. Соглашение о сотрудничестве по разработке проектов круглосуточного энергоснабжения до 500 МВт и системы хранения энергии до 2000 МВт в РК между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Masdar.

4. Соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой трансформации нефтегазовой отрасли РК между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и AIQ.

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Abu Dhabi Commercial Bank.

6. Соглашение по созданию суперкомпьютерного кластера в Казахстане между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Presight.

7. Протокол между АО "НК "КазМунайГаз" и Abu Dhabi Ports Group в отношении развития сотрудничества по расширению торгового флота.

8. Соглашение о стратегическом сотрудничестве по вопросам взаимодействия в области цифровизации нефтегазовой отрасли между АО "НК "QazaqGaz" и AIQ.

9. Меморандум о взаимопонимании между акиматом Туркестанской области и фондом развития Абу-Даби по финансированию и строительству родильного дома им. шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна в Туркестане.

10. Соглашение об инвестициях в развитие Международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" Астаны и прилегающей территории между Министерством транспорта РК и Terminals Astana Airport Limited.

"Кроме того, на церемонии было объявлено о ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции", – следует из сообщения, распространенного в понедельник.

Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года. Торжественная церемония его встречи состоялась 12 мая в резиденции Акорда. В этот же день Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с высоким гостем.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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