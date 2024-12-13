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Политика

Президент посетил школу имени Кемеля Токаева

Президент посетил школу имени Кемеля Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:07 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев второй день находится с рабочим визитом в Жетысуской области. После ряда мероприятий сегодня, 13 декабря 2024 года, глава государства посетил среднюю школу имени Кемеля Токаева, расположенную в Уштобе, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, директор школы Ляззат Испанова рассказала Касым-Жомарту Токаеву о достижениях учащихся.

Президент посетил школу имени Кемеля Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:07

Фото: akorda.kz

Затем президент ознакомился с открытым в 1997 году музеем Кемеля Токаева, в котором представлены его личные вещи, фотографии, документы и книги.

Президент посетил школу имени Кемеля Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:07

Фото: akorda.kz

Президент посетил школу имени Кемеля Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:07

Фото: akorda.kz

Президент посетил школу имени Кемеля Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:07

Фото: akorda.kz

Также президенту продемонстрировали интеллектуальную игру, посвященную жизни и творчеству писателя, а также небольшую постановку по мотивам его повестей.

Президент посетил школу имени Кемеля Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:07

Фото: akorda.kz

Президент посетил школу имени Кемеля Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:07

Фото: akorda.kz

Главе государства также рассказали о результатах деятельности Благотворительного фонда имени Кемеля Токаева, который был учрежден 15 лет назад.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:07
Токаев прилетел в Жетысускую область
, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 13:07

12 декабря 2024 года в ходе визита в Жетысускую область Токаев ознакомился с Центром настольного тенниса, оценил новый спортивный комплекс волейбольного клуба "Жетісу" и посетил школу №30, возведенную в селе Ынтымак близ Талдыкоргана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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