Президент посетил школу имени Кемеля Токаева
По данным Акорды, директор школы Ляззат Испанова рассказала Касым-Жомарту Токаеву о достижениях учащихся.
Фото: akorda.kz
Затем президент ознакомился с открытым в 1997 году музеем Кемеля Токаева, в котором представлены его личные вещи, фотографии, документы и книги.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Также президенту продемонстрировали интеллектуальную игру, посвященную жизни и творчеству писателя, а также небольшую постановку по мотивам его повестей.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Главе государства также рассказали о результатах деятельности Благотворительного фонда имени Кемеля Токаева, который был учрежден 15 лет назад.
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12 декабря 2024 года в ходе визита в Жетысускую область Токаев ознакомился с Центром настольного тенниса, оценил новый спортивный комплекс волейбольного клуба "Жетісу" и посетил школу №30, возведенную в селе Ынтымак близ Талдыкоргана.