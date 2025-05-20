Токаев обратился к новому президенту Румынии

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Румынии Никушору Дану. Об этом 20 мая 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии. "Считаю, что победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки со стороны народа ваших планов, направленных на процветание Румынии. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Бухарестом будут и впредь укрепляться", – говорится в телеграмме. 19 мая 2025 года сообщалось, что мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии.

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