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Политика

Токаев обратился к новому президенту Румынии

Токаев обратился к новому президенту Румынии, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 15:55 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Румынии Никушору Дану. Об этом 20 мая 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Никушора Дана с избранием на пост президента Румынии.

"Считаю, что победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки со стороны народа ваших планов, направленных на процветание Румынии. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям традиционные отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Астаной и Бухарестом будут и впредь укрепляться", – говорится в телеграмме.

19 мая 2025 года сообщалось, что мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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