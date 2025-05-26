Равиль Чердабаев и Серик Токпанов лично получили госнаграды от Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственному и общественному деятелю Равилю Чердабаеву орден "Отан", заслуженному деятелю Казахстана Серику Токпанову – орден "Барыс" I степени, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды за 26 мая 2025 года, в своем выступлении на торжественной церемонии президент отметил, что Равиль Чердабаев пользуется особым уважением в обществе за активное участие в общественной жизни и значительный вклад в укрепление нашей государственности.

Фото: akorda.kz

"Вы внесли весомую лепту в развитие нефтегазовой отрасли. Будучи министром, акимом области и депутатом, вы добросовестно служили интересам страны. Работая на дипломатическом поприще, вы содействовали укреплению международного авторитета нашей страны. Вы являетесь автором ряда научных работ, посвященных добыче нефти. Как говорят: "Еңбегімен ер сыйлы" ("По труду и почет"). Ваш трудовой путь служит примером для подрастающего поколения". Касым-Жомарт Токаев

Затем Касым-Жомарт Токаев остановился на заслугах Серика Токпанова – известного врача, "хирурга с золотыми руками", посвятившего всю свою сознательную жизнь укреплению здоровья нации.

Фото: akorda.kz

"Вы работаете в системе здравоохранения более 50 лет. Быть врачом – значит быть преданным своей профессии. Это сложная и кропотливая работа. За годы своей трудовой деятельности Вы провели сложнейшие операции и спасли тысячи жизней, став примером истинного служения здравоохранению. Вы внесли огромный вклад в развитие медицинской науки Казахстана. Высокая государственная награда, которую Вы сегодня удостоены, стала результатом Вашего упорного труда на благо страны, подтверждением искреннего признания и благодарности нашего народа". Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Равиль Чердабаев и Серик Токпанов выразили признательность президенту за то, что были отмечены высокими государственными наградами.

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20 мая 2025 года в преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие. Тогда трое казахстанцев получили звание "Народный артист", еще ряд – госнаграды от Токаева.