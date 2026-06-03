#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Президент Кипра получил высокую награду от Токаева

президент Кипра Никос Христодулидис, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:32 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Кипра Никосу Христодулидису орден "Достық" I степени. Об этом 3 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что первый в истории визит президента Кипра в Казахстан знаменует собой важную веху в развитии двустороннего сотрудничества, а также высоко оценил личный вклад Никоса Христодулидиса в укрепление двусторонних отношений.

"Позвольте выразить вам искреннюю признательность за твердую приверженность укреплению сотрудничества между нашими государствами. В Казахстане вас считают добрым другом и авторитетным государственным деятелем. Ваше активное участие способствует укреплению взаимного доверия, развитию политического диалога и практического двустороннего взаимодействия. Убежден, что совместными усилиями мы придадим новый импульс нашим отношениям и раскроем их потенциал. В знак признания вашего значительного вклада в развитие сотрудничества между Казахстаном и Кипром мною принято решение вручить вам орден "Достық" I степени. Само название этой награды означает "дружба" и отражает дух доверия и партнерства, являющихся основой отношений Казахстана с вашей страной", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:32

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана пожелал Никосу Христодулидису "дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а также новых достижений во благо и процветание дружественного народа Кипра".

В свою очередь президент Кипра поблагодарил главу нашего государства за вручение высокой награды.

президент Кипра Никос Христодулидис, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:32

Фото: akorda.kz

"Для меня большая честь от имени народа Кипра принять эту награду, которая олицетворяет дружбу между двумя странами. Сегодняшний визит отражает нашу общую решимость и твердую политическую волю к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", – сказал Никос Христодулидис.

Ранее сообщалось, что официальная церемония встречи Никоса Христодулидиса, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, состоялась во Дворце Независимости.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:32
Президент Кипра прилетел в Казахстан пассажирским рейсом

Позднее президенты Казахстана и Кипра провели переговоры в узком и расширенном составе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
министры, документы
15:51, Сегодня
Какие документы подписали Казахстан и Кипр
президент Венгрии Тамаш Шуйок, президент РК Касым-Жомарт Токаев
18:45, 02 октября 2025
Токаев вручил президенту Венгрии государственную награду Казахстана
президенты РК и Кении, награждение
14:37, 20 мая 2026
Токаев вручил президенту Кении орден "Достық" I степени
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абдулрашид Садулаев
16:38, Сегодня
Абдулрашид Садулаев похвалил борьбу Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева
&quot;Женис&quot; отдал хавбека &quot;Шахтеру&quot;
16:21, Сегодня
"Женис" объявил о переходе полузащитника Ульшина в "Шахтёр"
Молодёжная сборная Казахстана сенсационно сыграла вничью с Португалией на ЧЕ-2026
16:00, Сегодня
Молодёжная сборная Казахстана сенсационно сыграла вничью с Португалией на ЧЕ-2026
Александр Шевченко
15:55, Сегодня
Пять геймов проиграл на своей подаче Александр Шевченко на турнире в Чехии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: