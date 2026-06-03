Президент Кипра получил высокую награду от Токаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Кипра Никосу Христодулидису орден "Достық" I степени. Об этом 3 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что первый в истории визит президента Кипра в Казахстан знаменует собой важную веху в развитии двустороннего сотрудничества, а также высоко оценил личный вклад Никоса Христодулидиса в укрепление двусторонних отношений.

"Позвольте выразить вам искреннюю признательность за твердую приверженность укреплению сотрудничества между нашими государствами. В Казахстане вас считают добрым другом и авторитетным государственным деятелем. Ваше активное участие способствует укреплению взаимного доверия, развитию политического диалога и практического двустороннего взаимодействия. Убежден, что совместными усилиями мы придадим новый импульс нашим отношениям и раскроем их потенциал. В знак признания вашего значительного вклада в развитие сотрудничества между Казахстаном и Кипром мною принято решение вручить вам орден "Достық" I степени. Само название этой награды означает "дружба" и отражает дух доверия и партнерства, являющихся основой отношений Казахстана с вашей страной", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал Никосу Христодулидису "дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а также новых достижений во благо и процветание дружественного народа Кипра".

В свою очередь президент Кипра поблагодарил главу нашего государства за вручение высокой награды.

"Для меня большая честь от имени народа Кипра принять эту награду, которая олицетворяет дружбу между двумя странами. Сегодняшний визит отражает нашу общую решимость и твердую политическую волю к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", – сказал Никос Христодулидис.

Ранее сообщалось, что официальная церемония встречи Никоса Христодулидиса, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, состоялась во Дворце Независимости.

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