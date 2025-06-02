Зачем Назарбаев встречался с Путиным: комментарий советника

Советник – пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Айдос Укибай сегодня, 2 июня 2025 года, прокомментировал визит Нурсултана Назарбаева в Москву, передает корреспондент Zakon.kz.

В связи с запросами СМИ Айдос Укибай сообщил:

"Визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер. Его с Владимиром Путиным связывают многолетние, дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий".

По словам советника, Первый Президент поддерживает контакты с рядом мировых лидеров – посредством телефонных разговоров, личной переписки и отдельных встреч.

"Это касается не только России, но и Турции, Китая, ОАЭ, Узбекистана, Беларуси и других государств. Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности". Айдос Укибай

При этом, как отметил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева, личные встречи с авторитетными политическими фигурами, не занимающими государственных постов, являются нормальной дипломатической практикой.

"Так, в день встречи с Нурсултаном Назарбаевым, президент России также провел личную встречу с Акиэ Абэ – вдовой покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Что касается визита Нурсултана Назарбаева, он получил приглашение на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы. В связи с объективными обстоятельствами не смог присутствовать в дни официальных торжеств и посетил Москву позднее – в частном порядке". Айдос Укибай

Также советник подчеркнул, что "Нурсултан Назарбаев постоянно проживает в Казахстане".

"Сообщения о его выезде за пределы страны не соответствуют действительности". Айдос Укибай

О встрече в Кремле Владимира Путина с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым стало известно 29 мая 2025 года из сайта kremlin.ru.

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Предыдущая встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина состоялась в июне 2022 года.