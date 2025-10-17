Сара Назарбаева проходит курс лечения в Алматы – Айдос Укибай

Советник – пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай прокомментировал информацию о состоянии здоровья Сары Назарбаевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 17 октября 2025 года из сайта nazarbayev.kz.

"В последнее время в некоторых СМИ, а также социальных сетях распространяются различные предположения и недостоверные сведения, касающиеся состояния здоровья и местонахождения Сары Алпысовны Назарбаевой. В связи с этим считаю необходимым разъяснить: Сара Назарбаева с апреля месяца проходит курс лечения в Национальном госпитале Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан в городе Алматы. Все медицинские мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением отечественных специалистов". Айдос Укибай

Он попросил представителей СМИ и пользователей социальных сетей "проявлять корректность и уважение, не использовать имя Сары Алпысовны для создания спекуляций или попыток привлечь внимание к непроверенной информации".

"Достоверные сведения просьба получать исключительно из официальных источников". Айдос Укибай

В мае 2025 года в мессенджерах и некоторых СМИ появилась информация о кончине Сары Алпысовны. Но слухи опроверг советник – пресс-секретарь первого президента РК Айдос Укибай. Он заявил, что супруга Нурсултана Назарбаева проходит лечение в больнице, и что информация о ее кончине не соответствует действительности.