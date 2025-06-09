Президент Болгарии прибыл в Акорду – фоторепортаж

В Акорде 9 июня 2025 года состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии Румена Радева, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент Zakon.kz.

Румен Радев прибыл по личному приглашению Касым-Жомарта Токаева. Согласно протоколу, глава государства лично встретил высокого гостя у входа в резиденцию.

Фото: akorda.kz

После этого стороны представили друг другу членов официальных делегаций. Затем в знак взаимного уважения и дипломатических традиций произошел обмен приветственными рукопожатиями.

Фото: akorda.kz

Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев направились в зал переговоров.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.