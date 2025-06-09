Президент Болгарии прибыл в Акорду – фоторепортаж
Румен Радев прибыл по личному приглашению Касым-Жомарта Токаева. Согласно протоколу, глава государства лично встретил высокого гостя у входа в резиденцию.
Фото: akorda.kz
После этого стороны представили друг другу членов официальных делегаций. Затем в знак взаимного уважения и дипломатических традиций произошел обмен приветственными рукопожатиями.
Фото: akorda.kz
Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев направились в зал переговоров.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.