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Политика

Президент Болгарии прибыл в Акорду – фоторепортаж

Президент Болгарии прибыл в Акорду – фоторепортаж, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 11:30 Фото: akorda.kz
В Акорде 9 июня 2025 года состоялась торжественная церемония встречи президента Болгарии Румена Радева, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент Zakon.kz.

Румен Радев прибыл по личному приглашению Касым-Жомарта Токаева. Согласно протоколу, глава государства лично встретил высокого гостя у входа в резиденцию.

Фото: akorda.kz

После этого стороны представили друг другу членов официальных делегаций. Затем в знак взаимного уважения и дипломатических традиций произошел обмен приветственными рукопожатиями.

Фото: akorda.kz

Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Румен Радев направились в зал переговоров.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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