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Политика

Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Акорду – фоторепортаж

Акорда , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:47 Фото: akorda.kz
В Акорде 11 июня 2025 года состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент Zakon.kz.

Роберт Фицо прибыл по личному приглашению Касым-Жомарта Токаева. Согласно протоколу, глава государства лично встретил высокого гостя у входа в резиденцию.

Фото: akorda.kz

После этого состоялась официальная часть церемонии. Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо поочередно представили друг другу членов своих делегаций.

Фото: akorda.kz

Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо направились в зал переговоров.

Фото: akorda.kz

Ожидается, что в ходе переговоров президент Казахстана и глава правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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