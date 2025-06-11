Роберт Фицо прибыл с официальным визитом в Акорду – фоторепортаж
Фото: akorda.kz
В Акорде 11 июня 2025 года состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент Zakon.kz.
Роберт Фицо прибыл по личному приглашению Касым-Жомарта Токаева. Согласно протоколу, глава государства лично встретил высокого гостя у входа в резиденцию.
Фото: akorda.kz
После этого состоялась официальная часть церемонии. Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо поочередно представили друг другу членов своих делегаций.
Фото: akorda.kz
Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, после чего прозвучали гимны двух стран.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
По завершении церемонии Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо направились в зал переговоров.
Фото: akorda.kz
Ожидается, что в ходе переговоров президент Казахстана и глава правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.
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