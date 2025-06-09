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Политика

Президент Болгарии о Казахстане: Ваши успехи вызывают восхищение

президенты Болгарии и Казахстана, переговоры, достижения, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 12:18 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана провел переговоры с президентом Болгарии Руменом Радевым. Касым-Жомарт Токаев заявил, что Болгария – один из важнейших партнеров Казахстана в Европе, с которым страну связывают глубокие политические и экономические узы, сообщает Zakon.kz.

По словам Токаева, двустороннее сотрудничество демонстрирует стабильную динамику в самых разных сферах.

"Это проявляется в доверительном политическом диалоге, плодотворном межпарламентском взаимодействии, динамичном росте торговли и инвестиций, контактах между людьми и взаимной поддержке на международной арене. Приятно отметить, что наша двусторонняя торговля выросла, это очень хорошая тенденция. Около 60 компаний с болгарским участием успешно работают на нашем рынке. В настоящее время мы продуктивно сотрудничаем в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, производство, транспорт и строительство. Мы видим большой потенциал для сотрудничества в таких перспективных областях, как энергетика, транспорт и логистика, "зеленый" переход, атомная отрасль, космос, сельское хозяйство, цифровизация, здравоохранение и туризм".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

На что Румен Радев уверенно заявил:

"Болгария высоко ценит укрепление традиционно теплых и плодотворных связей между нашими странами и народами. Хочу лично приветствовать вашу дальновидную политику и масштабные реформы, которые способствуют процветанию вашей страны. Мы считаем Казахстан ключевым и приоритетным партнером в Центральной Азии. Ваши успехи за эти годы вызывают восхищение: стремительный экономический рост, прорывы в инновациях, науке, образовании и высоких технологиях. Вчера я посетил Национальный космический центр. Ваши достижения произвели на меня глубокое впечатление".

Немного ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Радева, который прибыл в Казахстан с официальным визитом по личному приглашению Касым-Жомарта Токаева. Согласно протоколу, глава государства лично встретил высокого гостя у входа в резиденцию.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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