Токаев подчеркнул важность укрепления двусторонних связей с Болгарией

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 марта 2025 года, направил поздравительную телеграмму президенту Болгарии Румену Радеву по случаю национального праздника страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Акорды.

Так, в своем послании глава Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве.

В заключительной части Касым-Жомарт Токаев пожелал Румену Радеву успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Болгарии – процветания и благополучия.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Этот закон закрепляет особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.