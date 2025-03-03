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Политика

Токаев подчеркнул важность укрепления двусторонних связей с Болгарией

Токаев подчеркнул важность укрепления двусторонних связей с Болгарией, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 12:42 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 марта 2025 года, направил поздравительную телеграмму президенту Болгарии Румену Радеву по случаю национального праздника страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Акорды.

Так, в своем послании глава Казахстана выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве.

В заключительной части Касым-Жомарт Токаев пожелал Румену Радеву успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Болгарии – процветания и благополучия.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана". Этот закон закрепляет особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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