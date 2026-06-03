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Политика

Какие документы подписали Казахстан и Кипр

министры, документы, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:51 Фото: akorda.kz
По итогам переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Кипра Никоса Христодулидиса в присутствии глав государств состоялся обмен межведомственными документами, сообщает Zakon.kz.

Список огласила пресс-служба Акорды:

  1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Подминистерством по исследованиям, инновациям и цифровой политике Кипра о сотрудничестве в сфере ИКТ, электронного правительства, космической деятельности и кибербезопасности.
  2. Меморандум о взаимопонимании о культурном сотрудничестве между Министерством культуры и информации РК и Подминистерством культуры Кипра.
  3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством образования, культуры, спорта и молодежи Кипра о сотрудничестве в области образования и науки.
  4. Меморандум о взаимопонимании в сфере спорта между Министерством туризма и спорта РК и Министерством образования, спорта и молодежи Кипра.
  5. Соглашение о сотрудничестве между Внешнеторговой палатой РК и Торгово-промышленной палатой Кипра по укреплению инвестиционных и деловых перспектив между двумя палатами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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