Президент Токаев и премьер Фицо выступили перед журналистами

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо 11 июня 2025 года выступили перед представителями средств массовой информации. Об этом проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев высказал признательность за визит премьер-министру Роберту Фицо и всем членам словацкой делегации.

"Словакия – важный и надежный партнер Казахстана в Европейском союзе. Наши отношения, имеющие богатую историю, продолжают укрепляться в духе дружбы и взаимного уважения. Между Астаной и Братиславой налажен содержательный политический диалог. Активно развиваются контакты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Сформирована договорно-правовая основа. Отмечается устойчивый рост взаимной торговли. В Казахстане успешно работают более 30 словацких компаний. Хотел бы выразить благодарность господину Роберту Фицо за то, что вместе с ним в нашу страну прибыли представители крупного словацкого бизнеса. Уверен, что запланированный на сегодня бизнес-форум придаст дополнительный импульс нашему взаимодействию", – сказал глава государства.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе содержательных переговоров с Робертом Фицо были обсуждены перспективы расширения казахско-словацкого сотрудничества и достигнуты конкретные договоренности.

"Между нашими государствами нет каких-либо разногласий. Перед Казахстаном и Словакией открыты широкие горизонты сотрудничества. Укрепление многогранных связей отвечает интересам обоих народов. Словакия является динамично развивающимся государством с устойчивыми темпами экономического роста. В связи с этим Казахстан стремится к дальнейшему расширению двусторонних отношений. Рассмотрены вопросы наращивания объемов взаимного товарооборота. Мы придаем большое значение углублению инвестиционного взаимодействия. В этом контексте ключевую роль играет Межправительственная комиссия. Я предложил повысить уровень ее сопредседателей до уровня министров. Казахстан готов экспортировать в Словакию нефть, газ, уран, продукты питания и другие товары. Также мы видим перспективы реализации совместных проектов в сферах энергетики, машиностроения, сельского хозяйства, цифровизации и туризма. Имеется значительный потенциал для сотрудничества в военно-технической области. Кроме того, в ходе переговоров мы обсудили возможность совместного использования потенциала одного из стратегически важных торговых маршрутов – Транскаспийского международного транспортного коридора. Я пригласил словацких партнеров принять участие в данном проекте, который может открыть новые горизонты для двусторонней торговли", – добавил президент.

Фото: akorda.kz

Глава государства отметил, что Казахстан заинтересован в изучении передового опыта Словакии в управлении водными ресурсами и готов к совместной работе.

"Мы подчеркнули важность укрепления культурно-гуманитарных связей. Особое внимание было уделено обеспечению прав и социальной защите граждан Казахстана, работающих в Словакии. Отдельно рассмотрены перспективы углубления контактов в сфере образования. Молодежь наших стран уже сегодня получает образование в университетах Казахстана и Словакии. Уверен, что именно молодое поколение может еще больше сблизить наши народы. У наших отношений глубокие исторические корни: в годы Второй мировой войны казахские солдаты участвовали в освобождении Словакии. В этой связи господин Роберт Фицо возложил цветы к Монументу защитникам Отечества, почтив память павших героев. Таким образом, казахско-словацкая дружба, истоки которой восходят к непростым для всего человечества временам, крепнет и развивается", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

По словам президента, на сегодняшних переговорах также были рассмотрены вопросы международной и региональной повестки.

"Мы выразили общую обеспокоенность в связи с геополитической нестабильностью, глобальными противоречиями и торговыми войнами. Обе стороны считают, что все споры должны решаться исключительно мирным путем. Укрепляются связи наших стран в рамках международных организаций. В частности, мы координируем усилия в рамках таких структур, как ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наши позиции по многим глобальным тенденциям и вызовам схожи. Мы придаем большое значение многосторонней дипломатии. Сегодняшние переговоры вновь подтвердили взаимовыгодный характер наших отношений. Убежден, что благодаря совместным усилиям казахско-словацкое сотрудничество выйдет на новый уровень", – подытожил глава государства.

Роберт Фицо высоко оценил итоги сегодняшних переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, на которых был обсужден широкий круг вопросов.

"Думаю, что мы смогли сделать большой шаг вперед. Все договоренности, которые были достигнуты сегодня, найдут свое отражение в соответствующих подписанных контрактах и взаимовыгодном сотрудничестве", – сказал премьер-министр Словакии.

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Роберт Фицо провели переговоры в Акорде. Президент отметил, что Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения, а премьер-министр Словакии поблагодарил за гостеприимство.