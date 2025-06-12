Президент Казахстана подписал закон об аквакультуре

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 12 июня 2025 года, подписал Закон РК "Об аквакультуре". Об этом проинформировала пресс-служба президента, сообщает Zakon.kz.

Цель закона – обеспечение устойчивого развития аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств, а также увеличения объемов выращивания конкурентоспособных объектов аквакультуры и обеспечение их безопасности для жизни и здоровья человека и окружающей среды.

В целях содействия государства в создании новых и расширении действующих производств документом внедрено научное сопровождение инвестиционных проектов посредством предоставления информационно-аналитической и научно-методической поддержки бизнеса за счет бюджетных средств.

Также законом предусмотрены такие меры господдержки, как субсидирование, льготное кредитование, страхование, налоговые преференции, обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой и другое.

Законом четко разграничены виды деятельности, осуществляемые субъектами аквакультуры, а также рыбохозяйственные водоемы и участки для осуществления такой деятельности (международные, республиканские и местные).

Документом заложен основной принцип по рациональному использованию рыбохозяйственных водоемов для недопущения вреда водным биологическим ресурсам и среде их обитания.

Наряду с этим, внедрен государственный контроль в сфере аквакультуры, который является частью контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Также главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов".

Законом внесены поправки в Земельный, Лесной, Экологический и Предпринимательский кодексы, а также в 14 законов.

Первый блок поправок направлен на приведение законодательных актов в соответствие с принятым Законом РК "Об аквакультуре".

Поправками в Земельный кодекс установлена возможность предоставления земельных участков из состава земель водного фонда для ведения аквакультуры. При этом регламентированы требования к конкурсной заявке для предоставления земельных участков для ведения аквакультуры.

Поправками в Лесной кодекс установлена возможность осуществления на участках государственного лесного фонда деятельности по рыбоводству. Пересмотрены требования к установлению лимитов и квот на пользование животным миром.

Закон РК "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" дополнен новыми формами мер государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса.

Второй блок поправок направлен на реализацию указа президента РК от 3 января 2024 года №429 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым функции и полномочия Министерства экологии и природных ресурсов в сфере рыбного хозяйства переданы Министерству сельского хозяйства.

В этой связи законом перераспределены функции между указанными госорганами.

Третьим блоком урегулированы отдельные вопросы в области земельных отношений.

Согласно внесенным поправкам в Земельный кодекс, прекращение права недропользования, в целях осуществления которого был предоставлен земельный участок, будет также являться основанием для прекращения права землепользования.

Деятельность по проведению агрохимического обследования сельскохозяйственного производства возложена на специально созданное республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения.

Четвертым блоком поправок внесены изменения в Закон РК "О зерне", направленные на формирование и обеспечение зернового фуражного фонда.

Управление фуражным фондом, включая функции по осуществлению мены резервного запаса зерна и мены фуражного фонда, будет осуществляться оператором по зерновому рынку. Правила по управлению фуражным фондом будут утверждены Министерством сельского хозяйства.

Пятым блоком поправок в целях поддержки производителей продукции высокого передела в Законе РК "Об электроэнергетике" внедрен механизм применения инвестиционного тарифа на электрическую энергию.

Поправками в Закон РК "О естественных монополиях" уровень среднемесячной номинальной заработной платы работников водной отрасли приравнен к уровню заработной платы в отрасли электро- и теплоэнергетики.

Отметим, что 15 мая 2025 года депутаты Сената вернули закон об аквакультуре и сопутствующий ему документ в Мажилис. Позднее, 28 мая, депутаты Мажилиса согласились с внесенными Сенатом поправками.