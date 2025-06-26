Касым-Жомарт Токаев прилетел в Минск

Сегодня, 26 июня 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Беларуси – Минск. Пресс-служба Акорды опубликовала серию фотографий из аэропорта, показав, как встречали главу государства, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Токаев прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Материал по теме 26-27 июня Касым-Жомарт Токаев посетит Минск

Днем ранее, 25 июня, Токаев прибыл в Актюбинскую область. По прилете он возложил цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания.

Позднее Токаев принял участие в открытии XI Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын".