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Политика

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Минск

Касым-Жомарт Токаев, прилет в Минск, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:14 Фото: akorda.kz
Сегодня, 26 июня 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу Беларуси – Минск. Пресс-служба Акорды опубликовала серию фотографий из аэропорта, показав, как встречали главу государства, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Токаев прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:14
26-27 июня Касым-Жомарт Токаев посетит Минск

Днем ранее, 25 июня, Токаев прибыл в Актюбинскую область. По прилете он возложил цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания.

Позднее Токаев принял участие в открытии XI Международного военно-патриотического сбора молодежи "Айбын".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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