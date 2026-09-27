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События

Даурен Косанов освобожден от должности министра обороны

Даурен Косанов, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 09:02 Фото: МО РК
27 сентября 2026 года указом президента Даурен Косанов освобожден от должности министра обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства Даурен Косанов Жуматаевич освобожден от должности министра обороны РК, говорится в сообщении Акорды.

На пост министра Косанов был назначен в июне 2025 года, затем был переназначен в сентябре 2026 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2026 09:02
Министр обороны Даурен Косанов выступил с заявлением после трагедии на Каспии

Ранее Даурен Косанов посетил семьи военнослужащих, трагически погибших при выполнении учебно-боевой задачи в ходе военного учения в Мангистау.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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