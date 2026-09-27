27 сентября 2026 года указом президента Даурен Косанов освобожден от должности министра обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства Даурен Косанов Жуматаевич освобожден от должности министра обороны РК, говорится в сообщении Акорды.

На пост министра Косанов был назначен в июне 2025 года, затем был переназначен в сентябре 2026 года.

Материал по теме Министр обороны Даурен Косанов выступил с заявлением после трагедии на Каспии

Ранее Даурен Косанов посетил семьи военнослужащих, трагически погибших при выполнении учебно-боевой задачи в ходе военного учения в Мангистау.