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Общество

ТОО "Батыс Альянс Строй" под прицелом Антикора: проверяются связи с депутатом и замакима Атырау

Депутат Мажилиса Адиль Жубанов , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 20:00 Фото: mazhilis.parlam.kz
Официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года высказался касательно деятельности ТОО "Батыс Альянс Строй", аффилированного с депутатом Мажилиса Адилем Жубановым и заместителем акима Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Данияр Бигайдаров, департаментом Агентства по Атырауской области изучается вопрос о наличии конфликта интересов между должностными лицами и ТОО "Батыс Альянс Строй".

"В ходе мониторинга социальных сетей, помимо того, что уже было выявлено, опубликованы факты возможных нарушений при проведении конкурсов по госзакупкам, осуществлению работ и оплаты бюджетных денежных средств госорганами Атырауской области подрядной компании ТОО "Батыс Альянс Строй". Данная информация зарегистрирована в КУИ Департамента по Атырауской области. Материалы для проведения проверки направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области", – сказал он.

Он добавил, что в Мажилисе находится законопроект, предусматривающий регулирование конфликта интересов, в том числе и данный случай. В случае принятия этого закона подобные факты будут исключены.

Ранее депутат Адиль Жубанов заявил о коррупционных рисках в "Самрук-Казына" и предложил реформировать фонд. 

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Бауыржан Муканов
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