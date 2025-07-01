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Политика

Дархан Сатыбалды: "Таза Қазақстан" – символ гражданской ответственности и любви к городу

Сессия Ассамблеи народа Казахстана в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 10:15 Фото: акимат города Алматы
Алматы несет особую ответственность за реализацию принципа "Единство в многообразии". Особую миссию мегаполиса подчеркнул аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе сессии алматинского городского филиала Ассамблеи народа Казахстана (АГФ АНК).

Обозначая ключевые направления по реализации задач, поставленных главой государства на 34-й сессии АНК, он отметил:

"Следует отметить, что Алматы как крупнейший город страны, исторически играющий роль центра этнокультурного взаимодействия, несет особую ответственность за реализацию этих задач. Этническое многообразие, высокий уровень культурного и образовательного потенциала города создают прочную основу для дальнейшего развития модели общенационального единства. Важно, чтобы каждый житель Алматы чувствовал себя полноправной частью единого казахстанского народа, гордился своей страной и активно участвовал в ее развитии", – сказал аким Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат города Алматы

Аким сообщил о принятом решении строительства нового многофункционального Дома дружбы в Алматы. По его словам, текущая инфраструктура учреждения не отвечает современным требованиям и не позволяет реализовать потенциал Дома дружбы как центра общественной и культурной жизни.

"На 34-й сессии Ассамблеи народа Казахстана президент страны подчеркнул важность развития инфраструктуры общественного согласия. Дома дружбы должны стать центрами культурной жизни и туристической привлекательности. Текущая инфраструктура Дома дружбы не позволяет в полной мере реализовать его потенциал как современного общественного и культурного центра, отвечающего потребностям горожан и этнокультурных объединений. Принято решение построить новый многофункциональный Дом дружбы г. Алматы, который будет отвечать современным требованиям", – сказал аким Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат города Алматы

По поручению акима в кратчайшие сроки профильные управления должны определить подходящие локации и подготовить концепцию нового объекта.

Отдельное внимание глава мегаполиса уделил роли Ассамблеи в информационном пространстве. Дархан Сатыбалды подчеркнул важность регулярного освещения в СМИ и соцсетях тем межэтнического уважения, языкового и культурного многообразия.

"Клуб журналистов Ассамблеи должен стать активной медиаплатформой с участием представителей ведущих республиканских и региональных СМИ. Также будет рассмотрена возможность поддержки этнических медиа через механизм государственного информационного заказа", – отметил аким Алматы.

Фото: акимат города Алматы

В целях укрепления культуры мирного диалога и профилактики конфликтов среди молодежи на базе Дома дружбы планируется запуск цикла обучающих семинаров по этномедиации. Эти мероприятия пройдут при участии Совета медиации Ассамблеи и Управления молодежной политики.

Наряду с этим Дархан Сатыбалды напомнил о поручении президента по проведению в Алматы фестиваля театрального искусства этносов Казахстана. Управлению культуры поручено совместно с Министерством культуры и информации разработать концепцию фестиваля и внести ее на согласование.

Аким города также отметил растущий интерес представителей разных этносов к изучению казахского языка, подчеркнув важность языковой толерантности. В Алматы бесплатно действуют языковые клубы и онлайн-платформы для всех желающих. Этнокультурным объединениям предложено активнее вовлекать этносы в процесс изучения государственного языка. Отделу по развитию языков и ономастике поручено запустить разъяснительную кампанию о значении языкового уважения, а также усилить информационную работу о недопустимости разжигания межэтнической розни.

Особое внимание было уделено вопросам общественной стабильности. Районным акиматам поручено наладить системную работу с населением в местах компактного проживания этнических групп и взаимодействовать со структурами Ассамблеи.

Фото: акимат города Алматы

Завершая сессию, Дархан Сатыбалды напомнил о значении общенациональной кампании "Таза Қазақстан" как символа гражданской ответственности и любви к родному городу. Он призвал членов Ассамблеи активно включиться в озеленение, благоустройство и экологические инициативы.

Аким выразил уверенность, что совместная работа по реализации поручений президента позволит укрепить общественное согласие и устойчивое развитие Алматы. Все конструктивные предложения членов Ассамблеи будут рассмотрены и по возможности поддержаны.

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Айсулу Омарова
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