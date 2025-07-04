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Политика

Токаев поздравил Трампа

Токаев поздравил Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 09:26 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки. Об этом 4 июля 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

В своем послании Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот знаменательный день символизирует стойкость и силу духа американского народа, его неизменную приверженность принципам свободы и демократическим ценностям.

"Я вновь подтверждаю свое стремление к дальнейшему развитию двустороннего расширенного стратегического партнерства, а также выражаю готовность к углублению многостороннего взаимодействия на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу успехов в его государственной деятельности.

14 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравлял Дональда Трампа с днем рождения.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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