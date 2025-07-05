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Арман Исетов стал заместителем министра иностранных дел

Арман Исетов, назначение, Токаев, замминистр иностранных дел, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 10:02 Фото: Telegram/pressmfakz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя министра иностранных дел. Им стал Арман Исетов. Ранее он занимал должность посла Казахстана в Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале Акорды 5 июля 2025 года.

"Распоряжением главы государства Исетов Арман Аскарович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в официальном документе.

Арман Исетов родился 17 декабря 1975 года в Костанайской области. В 1998 году окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Свою дипломатическую деятельность начал в 1998 году в качестве референта Договорно-правового управления Министерства иностранных дел РК. В 1999-2004 годах работал на различных должностях в Международно-правовом департаменте МИД РК.

С 2004 по 2008 год – первый секретарь постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, а в 2008-2009 годах занимал должность начальника управления в Департаменте многостороннего сотрудничества МИД РК.

В 2009 году назначен заместителем директора Международно-правового департамента МИД, а в 2012 году возглавил этот департамент. В 2018-2022 годах – первый заместитель постоянного представителя РК при ООН в Нью-Йорке.

До назначения заместителем министра иностранных дел Казахстана с апреля 2022 года являлся послом РК в Таиланде.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса. Владеет английским и турецким языками.

Также сегодня Токаев назначил новых послов в Кувейте и Бельгии. Ими стали Ержан Елекеев и Роман Василенко, соответственно.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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