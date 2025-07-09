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Политика

Президент РК: Необходимо сохранить Каспий и Балхаш

Токаев с работниками водного хозяйства, награждение, спасение Каспия и Балхаша, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 12:53 Фото: akorda.kz
Сегодня, 9 июля 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев во время награждения работников водного хозяйства заявил, что вопрос водной безопасности стал основным условием устойчивого развития Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, необходимо заняться усилением водной дипломатии, готовить и подбирать кадры для этой исключительно важной работы.

"В приоритете – взаимодействие с соседними государствами для выстраивания эффективной системы водопользования в бассейнах трансграничных рек. Казахстан выступает за рациональное, справедливое, равноправное использование водных ресурсов и соблюдение взаимных обязательств для обеспечения водной безопасности и стабильности всего региона".Касым-Жомарт Токаев

Президент выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и сотрудничества с соседними странами в интересах сторон. Также, как отметил Токаев, Казахстан последовательно продвигает инициативу создания Водно-энергетического консорциума стран Центральной Азии.

"Благодаря тесному сотрудничеству со странами региона в прошлом году наши аграрии были полностью обеспечены необходимым объемом водных ресурсов. Такая работа должна быть проведена и в этом году. В условиях, когда глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40% уже к 2040 году, важно консолидировать усилия всего международного сообщества. Поэтому Казахстан активно участвует в многосторонних инициативах, направленных на преодоление водного кризиса. В прошлом году на специальном саммите в Саудовской Аравии мною были представлены ключевые подходы к решению водной проблематики. В следующем году в нашей стране под эгидой ООН запланировано проведение Регионального экологического саммита. Такие шаги способствуют обеспечению водной безопасности Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

В заключение президент поблагодарил работников отрасли, которые вносят вклад в развитие водных ресурсов.

Фото: akorda.kz

Вода, добавил Токаев, оказывает особое влияние на экономику, экологию, здоровье нации и, в целом, на все сферы жизни:

"Именно поэтому так важно, чтобы вода была чистой и доступной каждому".

Также сказано, что на протяжении многих лет в стране ведется масштабная работа по спасению Малого Арала.

"Благодаря этим усилиям море постепенно возвращается, а его акватория вновь наполняется водой. Необходимо принять конкретные меры по сохранению Каспийского моря, озера Балхаш и других источников воды. Рациональное отношение к воде – это путь к устойчивому будущему, а неразумное и бесконтрольное использование водных ресурсов может привести к серьезным последствиям".Касым-Жомарт Токаев

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К примеру, в 2024 году несколько регионов сильно пострадали от масштабных наводнений. Это стихийное бедствие стало одним из самых разрушительных в истории Казахстана.

"Обращаясь к вам, хочу подчеркнуть, что в столь непростое время вы проявили истинную стойкость и высокий профессионализм. Каждый из вас трудился день и ночь, принимал активное участие в устранении последствий паводков. Я искренне благодарен всем вам".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев заявил, что Казахстан обладает огромной территорией, однако большую ее часть занимают пустыни и полупустыни.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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