Касым-Жомарт Токаев проверил работу ТЭЦ-3 в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 июля 2025 года ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны. Аким столицы Женис Касымбек доложил главе государства о ходе развития энергетической инфраструктуры города, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на сегодняшний день тепловые мощности города увеличены на 30% благодаря вводу первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток" общей дополнительной производительностью 1100 Гкал в час.

В 2025 году также планируется полностью завершить вторую очередь станции "Туран". Продолжится строительство станции "Тельмана" и будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции "Юго-Запад".

Реализация всех этих проектов позволит получить планируемый запас тепловой энергии до 2035 года.

Фото: akorda.kz

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву был презентован план по строительству парогазовой установки в рамках второй очереди ТЭЦ-3.

Глава государства был проинформирован, что ТЭЦ-3 работает на природном газе с выдачей максимальной мощности 440 Гкал в час. Выдаваемая тепловая энергия позволяет покрывать потребность юго-западной части столицы. В настоящее время ведутся работы по обеспечению первой очереди ТЭЦ-3 резервным источником топлива.

Фото: akorda.kz

Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего развития энергетической инфраструктуры столицы.

Днем 9 июля Токаев поздравил работников водного хозяйства с профессиональным праздником и подчеркнул, что вода – источник жизни, бесценный стратегический ресурс для всех стран мира.