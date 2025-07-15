Правительство окажет поддержку области Абай

На заседании Правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова были подведены итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2025 года. Аким области Абай Берик Уали выступил с докладом о показателях региона.

Краткосрочный экономический индикатор области составил 103,7%, что превышает запланированный показатель в рамках Национального плана развития (103,6%). Рост зафиксирован в ряде отраслей: транспорт – 119,6%, строительство – 117,4%, связь – 108,3%, внутренняя торговля – 108,3%, сельское хозяйство – 104,1%, промышленность – 101,1%.

В этом году реализуется 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 31,1 млрд тенге, будет создано 767 рабочих мест. Один из проектов — запуск золотодобывающей фабрики "Eastern Gold" стоимостью 1 млрд тенге. В Национальную цифровую инвестиционную платформу включены 38 проектов на сумму 2,7 трлн тенге, предполагается создание свыше 8 тысяч постоянных рабочих мест.

В индустриальной зоне "Өндіріс" в Семее реализуются 4 проекта, освоено 80% территории. В связи с высокой заинтересованностью инвесторов планируется расширение зоны до 600 гектаров.

В аграрной сфере продолжается работа по расширению площадей орошаемых земель. В области насчитывается 113,4 тыс. га таких земель. Согласно Республиканскому комплексному плану на 2024–2028 годы будет построено 6 водохранилищ, дополнительно введут в оборот 31 тыс. га. За счет эффективного использования потенциала реки Иртыш этот показатель может вырасти еще на 70 тыс. га. В итоге площадь орошаемых земель достигнет 214,4 тыс. гектаров.

В Семее запланировано строительство нового административно-делового центра. Проект охватывает территорию в 1 тыс. гектаров, включает жилье для 75 тыс. человек, а также более 40 социальных, коммерческих и административных объектов.

Разрабатывается специальный генеральный план для туристической зоны Алаколь. Он предусматривает увеличение приемной мощности с 15 тыс. до 90 тыс. человек и удлинение береговой линии с 4 до 19 км.

В области продолжается работа по привлечению инвестиций в регион.

"На инвестиционном форуме "Туған жерге туыңды тік", прошедшем в июне, было подписано 15 меморандумов. Кроме того, с КНР заключено 20 соглашений на сумму свыше 1,5 миллиарда долларов США. Работа по укреплению международного сотрудничества продолжается. Мы уверены, что все эти усилия в будущем принесут ощутимые результаты. Акимат области приложит все усилия для сохранения устойчивого экономического роста региона. Все поставленные задачи будут выполнены в установленные сроки", – заявил глава региона на заседании правительства.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что область Абай получит всестороннюю поддержку со стороны государства.

"Что я хочу сказать членам правительства – область Абай нужно поддержать. Это – вновь созданный регион. Финансирования из республиканского бюджета недостаточно. Учитывая это, необходимо увеличить объем выделяемых средств", – подчеркнул премьер-министр.