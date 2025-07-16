Токаев поручил активизировать сотрудничество с Афганистаном

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 16 июля 2025 года, принял специального представителя президента по Афганистану Еркина Тукумова, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным пресс-службой Акорды, Токаев отметил особую роль спецпредставителя на фоне развития двусторонних контактов с действующими властями Афганистана.

Также специальному представителю было поручено содействовать эффективному выстраиванию взаимодействия с Афганистаном, прежде всего, в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Далее президент подчеркнул важность активного использования возможностей Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан намерен и далее продолжить реализацию гуманитарных и образовательных инициатив в целях обеспечения безопасности и стабильности Афганистана.

Тукумов стал специальным представителем президента по Афганистану не так давно. О назначении сообщалось 16 июня. До этого он был директором Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ).