Токаев поручил активизировать сотрудничество с Афганистаном
По данным, опубликованным пресс-службой Акорды, Токаев отметил особую роль спецпредставителя на фоне развития двусторонних контактов с действующими властями Афганистана.
Также специальному представителю было поручено содействовать эффективному выстраиванию взаимодействия с Афганистаном, прежде всего, в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Далее президент подчеркнул важность активного использования возможностей Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан намерен и далее продолжить реализацию гуманитарных и образовательных инициатив в целях обеспечения безопасности и стабильности Афганистана.
Тукумов стал специальным представителем президента по Афганистану не так давно. О назначении сообщалось 16 июня. До этого он был директором Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ).