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События

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Ардака Амиркулова

Токаев выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера Ардака Амиркулова, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 20:14 Фото: Telegram/madenietaqparat
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии и кавалера ордена "Құрмет" Ардака Амиркулова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким выдающегося кинорежиссера.


"Ардак Амиркулов, посвятивший всю свою жизнь искусству кино, внес значительный вклад в популяризацию отечественной культуры. Как профессиональный кинематографист он экранизировал такие значимые произведения, как "Гибель Отрара", "Абай", "Прощай, Гульсары!", которые вошли в золотой фонд нашей национальной духовности. Именитый режиссер обогатил казахский кинематограф, воспитав плеяду талантливых учеников. Светлая память об Ардаке Амиркулове, оставившем богатое духовное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что на 71-м году жизни не стало известного казахстанского кинорежиссера Ардака Амиркулова.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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