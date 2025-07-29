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Политика

Токаев обсудил с инвесторами из Турции крупные проекты в сфере медицины, логистики и переработки зерна

Токаев в Турции, инвесторы, встречи, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 16:12 Фото: akorda.kz
Сегодня, 29 июля 2025 года, после того, как Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, президент Казахстана провел ряд важных встреч, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Токаев принял председателя правления YDA Holding Хусейна Арслана. Известно, что диверсифицированная турецкая группа работает над тремя проектами по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске.

В скором времени компания планирует приступить к расширению многопрофильного производства YDA Industrial Park, а также к строительству завода по производству сэндвич-панелей в Астане.

Кроме того, Хусейн Арслан рассказал президенту о планах компании по созданию мультимодального транзитного хаба в Актау.

Далее Токаев принял председателя совета директоров компании S Sistem Lojistik Хусейна Барлина. В ходе встречи были обсуждены перспективы установления взаимовыгодного и долгосрочного партнерства с компанией в сфере логистики.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу S Sistem Lojistik по созданию логистического центра в международном аэропорту Актобе. Еще Хусейн Барлин рассказал о работе, проводимой в рамках проекта. По его словам, в перспективе компания планирует расширить свой бизнес в Астане, Алматы, Шымкенте и Актау.

Кроме того, глава государства принял главного исполнительного директора Tiryaki Holding Сулеймана Тирьякиоглу.

Фото: akorda.kz

Примечательно, что глава государства поприветствовал решение компании о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы и гороха в Астане.

Сулейман Тирьякиоглу рассказал, что данный проект будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности нашей страны, внедрению современных технологий и повышению квалификации местных специалистов.

На встрече также рассмотрены вопросы разработки эффективной логистики для транспортировки казахстанской аграрной продукции, цифровизации складской инфраструктуры и модернизации элеваторов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 16:12
С чего начался официальный визит Токаева в Турцию

28 июля 2025 года Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию. В столичном международном аэропорту его встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее сообщалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства. Кроме того, президенты проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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