Токаев обсудил с инвесторами из Турции крупные проекты в сфере медицины, логистики и переработки зерна
К примеру, Токаев принял председателя правления YDA Holding Хусейна Арслана. Известно, что диверсифицированная турецкая группа работает над тремя проектами по строительству и эксплуатации многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске.
В скором времени компания планирует приступить к расширению многопрофильного производства YDA Industrial Park, а также к строительству завода по производству сэндвич-панелей в Астане.
Кроме того, Хусейн Арслан рассказал президенту о планах компании по созданию мультимодального транзитного хаба в Актау.
Далее Токаев принял председателя совета директоров компании S Sistem Lojistik Хусейна Барлина. В ходе встречи были обсуждены перспективы установления взаимовыгодного и долгосрочного партнерства с компанией в сфере логистики.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу S Sistem Lojistik по созданию логистического центра в международном аэропорту Актобе. Еще Хусейн Барлин рассказал о работе, проводимой в рамках проекта. По его словам, в перспективе компания планирует расширить свой бизнес в Астане, Алматы, Шымкенте и Актау.
Кроме того, глава государства принял главного исполнительного директора Tiryaki Holding Сулеймана Тирьякиоглу.
Фото: akorda.kz
Примечательно, что глава государства поприветствовал решение компании о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы и гороха в Астане.
Сулейман Тирьякиоглу рассказал, что данный проект будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности нашей страны, внедрению современных технологий и повышению квалификации местных специалистов.
На встрече также рассмотрены вопросы разработки эффективной логистики для транспортировки казахстанской аграрной продукции, цифровизации складской инфраструктуры и модернизации элеваторов.
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28 июля 2025 года Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию. В столичном международном аэропорту его встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее сообщалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства. Кроме того, президенты проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.