Эрдоган: Мы придаем особое значение сотрудничеству с Казахстаном

Участники пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции обсудили перспективы взаимодействия в различных сферах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в частности, в сферах оборонной промышленности, информационных технологий, искусственного интеллекта, финансов, гражданской авиации, культуры, образования, здравоохранения и туризма.

Особо были подчеркнуты тесные образовательные связи между двумя странами. В ближайшее время в Астане и Алматы будут открыты две школы фонда "Маариф", а также филиалы ведущих учебных заведений Турции.

По инициативе Касым-Жомарта Токаева в декабре прошлого года в провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения, началось строительство новой школы. Учебное заведение будет сдано в эксплуатацию в 2026 году.

Кроме того, в целях поддержки положительной динамики в области туризма, а также развития многоплановых двусторонних связей принято решение об установлении 90-дневного безвизового режима для граждан Турции в Казахстане.

Президент Турции поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: "Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!" Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

"Мы придаем особое значение сотрудничеству с вашей страной. Сегодня двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Мы стремимся к дальнейшему наращиванию этой позитивной динамики в сферах торговли, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры. Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Мы продолжим работать с целью доведения товарооборота до 15 млрд долларов", – заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

На заседании Совета с докладами с казахстанской стороны выступили заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр транспорта Нурлан Сауранбаев, с турецкой стороны – министр иностранных дел Хакан Фидан.

Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары. Затем Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли.