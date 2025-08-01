Впервые в Казахстане транспортник удостоен высшей награды – вручение провел Токаев

Сегодня, утром 1 августа 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ветерана национальной компании "Қазақстан темір жолы" Калтая Самбетова, сообщает Zakon.kz.

Уже позже Самбетов получил награду лично из рук главы государства.

"На торжественной церемонии звание "Қазақстанның Еңбек Ері" было присвоено ветерану национальной компании "Қазақстан темір жолы" Калтаю Самбетову", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Самбетов внес выдающийся вклад в развитие железнодорожной отрасли и транспортной инфраструктуры, а его непрерывный трудовой стаж составил 66 лет.

Фото: akorda.kz

"Высшая государственная награда впервые вручается представителю транспортной отрасли", – поделились интересным фактом в Акорде.

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Стоит отметить, что в феврале 2024 года Токаев уже встречался с Самбетовым. Тогда ветеран вручил ему необычный подарок – фонарь железнодорожника.