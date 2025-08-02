Акорда озвучила планы Токаева на 5 августа

Во вторник, 5 августа 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на конференции в Авазе – национальной туристической зоне Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы Акорды.

"5 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в Авазе (Туркменистан)", – отмечено в официальном заявлении.

Немного ранее стало известно, что 3 августа 2025 года по приглашению Токаева генеральный секретарь Организации Объединенных Наций посетит с визитом Казахстан. В Алматы глава государства и Антониу Гутерриш проведут переговоры.