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Политика

Акорда озвучила планы Токаева на 5 августа

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Во вторник, 5 августа 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит на конференции в Авазе – национальной туристической зоне Туркменистана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы Акорды.

"5 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в Авазе (Туркменистан)", – отмечено в официальном заявлении.

Немного ранее стало известно, что 3 августа 2025 года по приглашению Токаева генеральный секретарь Организации Объединенных Наций посетит с визитом Казахстан. В Алматы глава государства и Антониу Гутерриш проведут переговоры.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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