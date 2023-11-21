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Акорда рассказала о планах Токаева на неделю

Акорда рассказала о планах Токаева на неделю Фото: akorda.kz
21 ноября 2023 года пресс-служба Акорды оповестила, куда отправится с рабочим визитом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 и 24 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, 23 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске.

Кроме того, 24 ноября 2023 года глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

В конце октября президент с официальным визитом посетил Китай и провел ряд важных встреч.

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В своем выступлении президент уточнил, что Казахстан и Китай выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество, которое неизменно укрепляется в духе вечного всестороннего стратегического партнерства.

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