Акорда рассказала о планах Токаева на неделю

21 ноября 2023 года пресс-служба Акорды оповестила, куда отправится с рабочим визитом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 и 24 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, 23 ноября 2023 года Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске.

Кроме того, 24 ноября 2023 года глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

В конце октября президент с официальным визитом посетил Китай и провел ряд важных встреч.

В своем выступлении президент уточнил, что Казахстан и Китай выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество, которое неизменно укрепляется в духе вечного всестороннего стратегического партнерства.