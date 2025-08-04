Токаев и Бердымухамедов побеседовали в аэропорту

В аэропорту состоялась краткая беседа Касым-Жомарта Токаева с Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава нашего государства отметил, что сотрудничество Казахстана и Туркменистана развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику.

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, рад видеть вас вновь на священной туркменской земле, в братском Туркменистане. Я с удовольствием принял ваше приглашение. Сам факт проведения такого важного форума с личным участием Генерального секретаря ООН – это свидетельство высокого международного авторитета Туркменистана, который на протяжении 30 лет проводит политику позитивного нейтралитета. Казахстан всецело поддерживает эту политику", – сказал президент.

Председатель Халк Маслахаты высоко оценил особый характер казахско-туркменских отношений.

Собеседники подчеркнули, что народы двух стран придают важное значение дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл в Туркменистан для участия в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

