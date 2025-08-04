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Политика

Токаев прибыл в Туркменистан

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 21:03 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан для участия в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Об этом пишет Акорда.

Фото: Акорда

В аэропорту города Туркменбаши главу государства встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Фото: Акорда

Ранее Токаев выразил соболезнования родным и близким Талгата Мусабаева.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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