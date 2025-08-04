Токаев прибыл в Туркменистан
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан для участия в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
Об этом пишет Акорда.
Фото: Акорда
В аэропорту города Туркменбаши главу государства встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Фото: Акорда
Ранее Токаев выразил соболезнования родным и близким Талгата Мусабаева.
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