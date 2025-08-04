Токаев прибыл в Туркменистан

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан для участия в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Об этом пишет Акорда. Фото: Акорда В аэропорту города Туркменбаши главу государства встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Акорда Ранее Токаев выразил соболезнования родным и близким Талгата Мусабаева.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: