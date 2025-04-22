Токаев торжественно проводил Бердымухамедова в аэропорту Туркестана

Сегодня, 22 апреля 2025 года, закончился двухдневный визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Казахстан. В аэропорту Туркестана Бердымухамедова проводил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Торжественные карды с места событий опубликовал Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев проводил председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту Туркестана", – отмечено в публикации.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Туркестан 21 апреля 2025 года. В туркестанском аэропорту высокого гостя встретил Касым-Жомарт Токаев. Затем они посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, комплекс "Этноаул" и Turkistan visit centre.

Уже 22 апреля Токаев провел неформальную встречу с Бердымухамедовым. Что было обговорено на мероприятии, можно прочитать по этой ссылке. Позднее они посетили индустриальный парк SPK Turkistan.