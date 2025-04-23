Высокого гостя из Пакистана принял Касым-Жомарт Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генерала Асима Мунира. Об этом 23 апреля 2025 года проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в оборонной сфере и военном образовании, а также развитие связей двух стран.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии. Он сообщил, что наблюдается позитивная динамика в двусторонних отношениях.

Фото: akorda.kz

По словам президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов, в том числе в торговле, транспорте и логистике.

В свою очередь генерал Асим Мунир передал главе нашего государства слова приветствия от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил отметил положительную тенденцию взаимодействия оборонных ведомств Казахстана и Пакистана.

Фото: akorda.kz

Собеседники подчеркнули важность придания дополнительного импульса развитию сотрудничества, а также полноценной реализации имеющихся возможностей в различных секторах экономики, представляющих взаимный интерес.

Материал по теме Токаев созвонился с премьер-министром Пакистана

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони отложила официальный визит в Казахстан, запланированный на 26-27 апреля 2025 года, из-за участия в траурных мероприятиях по случаю кончины Папы Римского Франциска.