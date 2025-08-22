Как Садыр Жапаров встретил Касым-Жомарта Токаева в своей резиденции
Фото: akorda.kz
В резиденции "Ынтымак Ордо" прошла церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Кыргызскую Республику с официальным визитом. Подробностями, фотографиями и видео 22 августа 2025 года поделилась пресс-служба президента РК, сообщает Zakon.kz.
Президенты поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны двух стран.
Затем после рапорта начальника роты почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили обход строя.
Далее лидеры стран представили членов официальных делегаций и направились в зал для переговоров.
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом 21 августа 2025 года. Его в аэропорту Манас встретил президент КР Садыр Жапаров.
Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 22 августа начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит". Затем глава государства почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript