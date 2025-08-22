Как Садыр Жапаров встретил Касым-Жомарта Токаева в своей резиденции

В резиденции "Ынтымак Ордо" прошла церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Кыргызскую Республику с официальным визитом. Подробностями, фотографиями и видео 22 августа 2025 года поделилась пресс-служба президента РК, сообщает Zakon.kz.

Президенты поприветствовали друг друга, прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем после рапорта начальника роты почетного караула Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совершили обход строя.

Далее лидеры стран представили членов официальных делегаций и направились в зал для переговоров.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом 21 августа 2025 года. Его в аэропорту Манас встретил президент КР Садыр Жапаров.

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 22 августа начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит". Затем глава государства почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.