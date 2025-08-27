Токаев – королю Иордании: У нас есть ряд интересных тем, которые предстоит обсудить

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла ІІ бен аль-Хусейн провели переговоры в узком составе. Подробностями 27 августа 2025 года поделились в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана поблагодарил короля Иордании за то, что он принял приглашение посетить Астану, а также с теплотой вспомнил свой визит в Амман в начале этого года.

"Ваше величество! Прежде всего, позвольте мне приветствовать вас в Казахстане. Это не первый ваш визит в Казахстан. Насколько я понимаю, вы следите за развитием событий в нашей стране. У нас есть ряд вопросов в двусторонней повестке дня, которые необходимо обсудить. Вчера мы провели конструктивную беседу по многим аспектам наших двусторонних отношений, а также международной повестки дня. Я был очень впечатлен тем насколько вы глубоко владеете текущей международной ситуацией. Уверен, что сегодня у нас будет прекрасная возможность продолжить обмен мнениями. Сотрудничество между Иорданией и Казахстаном развивается весьма успешно. Тем не менее, у нас есть ряд интересных тем, которые предстоит обсудить", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Абдалла II подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений и подтвердил готовность поддерживать углубление взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

"Ваше превосходительство, мой дорогой брат! Искренне благодарю вас за добрые слова и теплый прием. Этот визит стал продолжением вашего весьма успешного визита в мою страну несколько месяцев назад. Казахстан очень близок мне. Каждый раз, приезжая сюда, я восхищаюсь тем, как под вашим руководством страна идет к процветанию и благополучию. Как вы совершенно справедливо отметили, накануне у нас состоялись интересные дискуссии по различным направлениям двустороннего сотрудничества. Уверен, что мой сегодняшний визит откроет новую главу в укреплении отношений между Казахстаном и Иорданией", – заявил король Иордании.

Фото: akorda.kz

Ранее в Акорде состоялась официальная церемония встречи короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II бен аль-Хусейна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.