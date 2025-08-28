Наши традиции строятся на верности долгу и присяге и преемственности поколений – полковник Арман Мансуров

Известно, что "без тыла не будет выстрела, не будет питания, не будет движения", а тыловиков, занимающихся обеспечением, называют солдатами поддержки, равными по значимости боевым частям. О буднях тыловых служб рассказывает начальник Тыла Вооруженных сил РК полковник Арман Мансуров.

– Арман Нурланович, начнем с традиционного вопроса, с какими достижениями военнослужащие тыловых служб встречают свой профессиональный праздник?

– Тыл – это "невидимый фронт" армии, где "командуют хлеб и фураж". В наши задачи входит обеспечение воинских частей и учреждений материально-техническими средствами, организация питания и размещения личного состава, ремонт технических средств, транспортировка личного состава и грузов.

Ко Дню Тыла мы подошли с весомыми практическими результатами, только за последние полтора года введены три объекта питания и два банно-прачечных комбината, отвечающих современным требованиям. Ведется строительство еще 14 объектов тыла – восемь столовых, один БПК, четыре пожарных депо и один объединенный склад МТС.

Выполнена колоссальная работа по совершенствованию продовольственных пайков, улучшению военной формы одежды, введены предметы личной гигиены для солдат срочной службы – бритвенные принадлежности, обувные щетки, сумки для туалетных принадлежностей, книпсеры для ногтей, карманное зеркало, расчески, сумки для обувных принадлежностей, хозяйственный набор (нитки, иголки, пуговицы).

Как известно, в Казахстане 7 лет не проводились военные парады, в этом году в главном смотре войск, приуроченном к 80-летию Победы приняло участие около 5 тысяч военнослужащих. И, нескольким часам парадного шествия предшествовала почти годовая работа тыловых подразделений по вопросам планирования, выполнения необходимых мероприятий и всестороннего их обеспечения. Для размещения участников было развернуто более 300 палаток, это целый городок со всеми необходимыми коммуникациями.

Нашим управлением сформирован цех по ремонту технических средств службы ГСМ, предназначенный для среднего и капитального ремонта специального оборудования. Сейчас идет работа над созданием подобного цеха по ремонту технических средств продовольственной службы. Одним из ключевых направлений нашего развития стало внедрение автоматизированных информационных систем учета материальных ресурсов. Это позволило минимизировать человеческий фактор, повысить прозрачность снабжения, а также обеспечить своевременное выявление дефицита и сократить сроки принятия решений по распределению материальных средств.

Фото: МО РК

– Известно выражение: "Солдат должен быть обут, одет и накормлен". Расскажите о развитии системы обеспечения вещевым имуществом и продовольственным обеспечением Вооруженных сил.

– Действительно, военнослужащий – это защитник Отечества, и призван исполнять свой воинский долг, не отвлекаясь на бытовые нужды. Между тем, нас учили, что "продовольственная часть очень важна в военное время, от нее зависит часто успех или неуспех войны". Поэтому начну с организации питания.

Свыше 20 лет услугами питания занимаются коммерческие структуры, и личный состав свободен от выполнения таких несвойственных функций, как приготовление пищи, наряд по столовой, мытье посуды, участие в сезонной заготовке овощей. Воин должен заниматься боевой подготовкой.

При поддержке руководства Министерства обороны ведется работа по совершенствованию системы организации питания. Раньше в воинских частях, включая высшие военные учебные заведения, была котловая или бочковая система, что затрудняло соблюдение не только температурного режима, но и контроля за доведением норм довольствия. Сегодня всюду введена поточная система приема пищи, во всех наших столовых рассадка за обеденными столами состоит из 4-6 военнослужащих, прежде за одним столом размещалось по 10 солдат.

Во взаимодействии с Академией питания Казахстана нами планируется внести изменения в нормы продпайков с использованием национальных блюд. Увеличена в два раза норма выдачи бутилированной питьевой воды (с 1,5 до 3 литров) для военнослужащих, несущих службу в регионах с жарким климатом – в Туркестанской, Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях и в Шымкенте, включена выдача коровьего молока (500 грамм в день на 1 военнослужащего) для специалистов РХБ-защиты, выполняющих работы, связанные с радиационными рисками.

Если говорить о системе вещевого обеспечения, то с прошлого года для военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований введена единая форма одежды. Обмундирование военнослужащего – это не только вопрос дисциплины и внешнего вида, прежде всего это фактор боеготовности, выносливости и морально-психологического состояния личного состава.

Мы переходим от концепции "обеспечения по норме" к подходу "по функциональности и предназначению". Сегодня в Вооруженных силах используется обновленная линейка обмундирования, которая учитывает помимо специфики рода войск, также и характер задач (полевые учения, миротворческие миссии, караульная служба). Особое внимание уделяется локализации производства вещевого имущества. Основные объемы поставок сегодня осуществляют казахстанские предприятия легкой промышленности.

Фото: МО РК

Система снабжения непрерывно корректируется по итогам полевых учений, боевой подготовки и миротворческих операций. Мы анализируем отзывы личного состава, тестируем новые модели формы и экипировки в реальных условиях, вносим правки и доработки совместно с производителями.

Таким образом, обеспечение военнослужащих вещевым имуществом сегодня – это системная, наукоемкая и динамично развивающаяся сфера. Наша цель – не просто "выдать форму", а создать для каждого военнослужащего комфортные, надежные условия, позволяющие ему сосредоточиться на главном – служении Родине.

– Насколько внешний вид военнослужащего влияет на имидж казахстанской армии?

– Внешний вид военнослужащего – гораздо больше, чем просто форма одежды. Это один из важнейших символов, формирующих восприятие армии как внутри страны, так и за ее пределами. Визуальное представление солдата или офицера, своеобразное лицо Вооруженных сил Казахстана, отражение дисциплины, культуры и профессионализма.

Когда военнослужащий выглядит опрятно, его форма соответствует современным стандартам, удобна и функциональна, это внушает уважение и доверие. Внешний вид напрямую связан с моральным духом личного состава, солдат, который гордится своей формой и комфортно себя в ней чувствует, проявляет большую ответственность и преданность службе.

Кроме того, армейская форма, это элемент национальной идентичности и патриотизма. Современные образцы казахстанской военной формы отражают не только функциональные требования, но и культурные особенности, символику и традиции страны. Это помогает формировать у населения чувство гордости за свою армию и укрепляет имидж Казахстана на международной арене.

Особенно важна аккуратность и презентабельность в ситуациях официальных мероприятий, парадов, учений с участием зарубежных делегаций и миротворческих миссий. Именно тогда внешний вид военнослужащего становится мощным инструментом дипломатии и укрепления международного авторитета. Таким образом, мы уделяем огромное внимание качеству обмундирования, стандартам его ношения и уходу за ним.

Фото: МО РК

– Поговорим о функциональных свойствах военной формы одежды в казахстанской армии – практичности, удобстве, соответствии климатическим условиям и их сезонным изменениям.

– Военная форма, это не просто одежда, а неотъемлемая часть боевого снаряжения, которая напрямую влияет на эффективность и безопасность каждого военнослужащего. В Казахстане, где климатические условия отличаются разнообразием – от знойных летних дней до морозных ветров, задача создания комфортной и надежной формы особенно актуальна.

Военная форма одежды в Вооруженных Силах Республики Казахстан разрабатывается с учетом специфики нашей страны – местности, климатических условий и резких сезонных колебаний. Основное внимание уделяется практичности и удобству: ткань подбирается так, чтобы обеспечивать прочность, устойчивость к износу и вместе с тем комфорт при ношении.

Форма разделяется по сезонам – летняя, зимняя и демисезонная. В жаркий период важно, чтобы ткань "дышала" и отводила влагу, а зимой – обеспечивала защиту от низких температур и ветра. В этом направлении применяются современные утеплители, влаго- и ветрозащитные материалы, которые сохраняют тепло, но не утяжеляют обмундирование.

Кроме того, мы уделяем особое внимание эргономике: покрой позволяет свободно выполнять все упражнения боевой подготовки, а элементы экипировки – удобно размещать индивидуальные средства защиты и снаряжение.

Таким образом, мы работаем над тем чтобы современная военная форма одежды казахстанской армии сочетала в себе практичность, удобство и соответствовала нашим климатическим условиям, что напрямую влияет на боеспособность и готовность личного состава.

– Во французской армии XVIII века Наполеон заменил в солдатских ранцах хлеб рисовыми лепешками, таким образом вследствие большей питательности риса было достигнуто уменьшение веса рациона. Каковы нормы продовольственных пайков в казахстанской армии? С какими армиями возможны их сравнения?

– Для военнослужащих предусмотрены четыре основные нормы, в зависимости от вида Вооруженных сил. Это "Общевойсковой паек" (норма №1), включающая 48 наименований продуктов, "Паек для Десантно-штурмовых войск" (норма №5) и "Морской паек" (норма №11), состоящие из 50 наименований продуктов), "Летный паек" (норма №10), в рацион которого входят более 50 наименований продуктов питания, такие как мясо говядины, птицы и рыбы, сыр, колбаса и творог, сметана, фрукты и натуральные соки, витаминные добавки, гематоген. Для курсантов и воспитанников военных колледжей имеются свои нормы, "Паек для курсантов высших учебных заведений" (норма №3) и "Паек для учащихся военных колледжей" (норма №16).

Кроме того, в праздничные дни и в дни принятия Военной присяги дополнительно к основным нормам для солдат, курсантов и кадетов выдается "Праздничный паек" (конфеты, печенье, фрукты и выпечка). Мы увеличили количество наиболее важных наименований продовольствия. К примеру, яйцо куриное до 7 штук в неделю (ранее было 4 штуки), мясо говядины до 200 грамм (ранее 120 грамм), масло коровье до 40 граммов, рыбы свежей до 120 граммов. Дополнительно введены мясо птицы (куриное или индейки), сушеные фрукты (изюм, курага и чернослив), гематоген, расширен ассортимент молочных продуктов, овощей и других наименований.

Если сравнивать наш паек с пайками других армий Вооруженных сил, то можно, к примеру, отметить, что энергетическая ценность нашего пайка составляет в среднем 4,5 тыс. ккал, тогда как в соседних государствах – около 4 тыс. ккал, при этом и состав нашего пайка на 8 наименований продуктов питания больше.

– Расскажите о техническом оснащении тыловых служб и подразделений. О каких новинках можно говорить сегодня?

– В Вооруженных силах ежегодно закупается модернизированная техника, которая соответствует современным требованиям, к примеру, авиационные топливозаправщики, прицепные кухни. Впервые нами был приобретен передвижной лабораторный комплекс ветеринарного контроля, совместно с представителями ОПК разработан мобильный пожарный роботизированный комплекс, оснащение которым запланировано в ближайшее время.

Вместе с тем, ведется работа по оснащению техники тыла средствами связи и маскировки, ведутся переговоры с отечественными производителями по внедрению навигационного оборудования и системы контроля расхода топлива автотранспорта. Кроме того, рассматриваются вопросы использования штрих-кодов и RFID-технологий, назначение которых в режиме реального времени отслеживать состояние и местонахождение каждого объекта материального обеспечения. Техническое оснащение тыловых служб Вооруженных сил Казахстана – это современный, высокотехнологичный комплекс, обеспечивающий надежность, оперативность и эффективность поддержки армии в любых условиях.

– Где готовят тыловиков для казахстанской армии?

- Подготовка специалистов тыла проводится в военно-учебных заведениях МО РК (ВИ СВ, НУО) и вузах зарубежных государств (ВА МТО РФ г Санкт-Петербург). На сегодняшний день проходят обучение свыше 180 специалистов.

В текущем году ряды офицерского корпуса тылового обеспечения ВС РК пополнили 52 выпускника высших военных учебных заведений и 22 выпускника военных кафедр, которые в приоритетном порядке были распределены в части постоянной боевой готовности и боевого обеспечения с применением экстерриториального принципа. Их назначение позволило существенно повысить укомплектованность подразделений и укрепить кадровый потенциал Тыла.

Вместе с тем, для воспитания потребности специалистов служб тыла ВС гражданскими высшими учебными заведениями на военных кафедрах проводится целенаправленная подготовка специалистов по профилю Тыла. Кроме того, на базе учебного центра Сухопутных войск с прошлого года ведется подготовка младших специалистов продовольственной службы..

– Арабский летописец XV века аль-Макризи свидетельствует, что Шынгыс-хан велел "поставлять войскам необходимое для похода и контролировать все, вплоть до иголки и нитки, и если воин не имел необходимой вещи, то его надлежало наказать". Можно вспомнить множество высказываний видных военачальников о важном значении тыловых служб армии. На какие воинские традиции равняются в тыловых подразделениях казахстанской армии?

– Высказываний и цитат о важном значении тыла армии немало, так знаменитый воин и писатель Бауыржан Момышулы, делая выкладки о боевой технике, количестве боеприпасов, продовольствии, горючем и обмундировании, писал "для того чтобы только прокормить восемнадцать миллионов солдат, одного продовольствия потребуется 740 эшелонов в день, 22200 эшелонов в месяц". Он называл это "нерушимыми законами военной науки".

Тыловые войска – это не просто обеспечение, специалисты Тыла – это солдаты поддержки, равные по значимости боевым частям. Наши традиции строятся на прочных опорах, таких как верность долгу и присяге, самоотверженность и трудолюбие, воинское братство, профессионализм и точность, память о подвигах предшественников и преемственность поколений. Тыл – это моральная и материальная опора Вооруженных сил.

Фото: МО РК

– Нет ли планов снять фильм или выпустить книги по истории тыловых войск в Казахстане?

– Конечно, необходимость такая имеется, мы выросли на патриотических фильмах про Вторую Мировую войну, будучи курсантами и лейтенантами, воспитывались на книгах таких военных полководцев и писателей, как Бауыржан Момышулы ("Психология войны", "За нами Москва", "История одной ночи", Ұшқан үя), Талгат Бигельдинов ("Пике в бессмертие", "Илы" атакуют"), Георгий Жуков ("Воспоминания и размышления"), Александр Бек ("Волоколамское шоссе") и многих других. На сегодняшний день функцирнирует Совет ветеранов Тыла во главе с генерал-майором запаса Кажгали Мукатовым, во взаимодействии с которым в 2022 году, в ознаменование 30-летней годовщины образования Тыла ВС, была издана книга "История Тыла Вооруженных сил Республики Казахстан".