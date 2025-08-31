#АЭС в Казахстане
Общество

Токаев в Китае: как город Тяньцзинь готовится к проведению юбилейного саммита ШОС

Китай, Тяньцзинь, Касым-Жомарт Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 09:00 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
С 31 августа по 1 сентября 2025 года в китайском городе Тяньцзинь пройдет 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как город подготовили к историческому событию, в материале корреспондента Zakon.kz.

Нашего корреспондента пригласила в поездку пресс-служба президента и она смогла пройтись по Тяньцзину и посмотреть, как город готовится к саммиту ШОС.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь за день до саммита. Как его встречали – можно прочитать здесь.

И пока в государственной резиденции "Инбингуань" проходили переговоры президента Казахстана и председателя КНР Си Цзиньпина, корреспондент Zakon.kz посмотрела, как город готовится к грандиозному мероприятию.

Подготовка была тщательной и продуманной до мелочей. Весь путь от аэропорта до центра города украшен яркими баннерами с приветственными надписями, которые создают атмосферу гостеприимства.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Аналогичные растяжки появились и на центральных улицах города. 

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Для обеспечения безопасности маршрут кортежа казахстанского президента охранялся полицейскими, а в некоторых местах были перекрыты улицы.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Однако это не стало препятствием для местных жителей — они собирались вдоль дорог и приветственно махали руками проезжающим автомобилям.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Много людей собралось и возле отеля, где разместилась казахстанская делегация. Они выкрикивали слова приветствия. 

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

На лицах у всех, кто встречает казахстанскую делегацию, искренние улыбки. Это очень радует и одновременно внушает чувство ответственности — нас здесь очень ждали, и мы должны оправдать доверие, представив нашу страну с наилучшей стороны.

"Университет отправил нам заранее схемы улиц, где будут действовать временные ограничения. Заметил, что стало мало мопедов. И если их раньше можно было арендовать, то в дни проведения саммита эта услуга временно недоступна. Но есть альтернатива – можно взять велосипед напрокат. Каких-то других ограничений не ощутил", – рассказал нам студент из России Ашиль. 

Вечером, пока проходили официальные мероприятия, нашему корреспонденту удалось погулять по городу, понять и прочувствовать его дух.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

В Тяньцзине, по данным открытых источников, проживает более 13 млн человек. Это большой и густонаселенный город.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Воздух здесь очень влажный. Связано это с тем, что через мегаполис проходит несколько водных артерий, в том числе Великий китайский канал. А с востока Тяньцзинь омывается водами Бохайского залива.

Тяньцзинь населяют представители 41 национальности, и это накладывает отпечаток на его облик – разнообразие культур ощущается. Рядом можно увидеть блестящие небоскребы, фешенебельные отели и старинный монастырь или частный дом, построенный в традиционном стиле.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Особенно бросается в глаза обилие жителей, передвигающихся на мопедах. Здесь мопед – не просто транспорт, а часть повседневной жизни, даже для семейных людей.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Напомним, в крупном портовом городе на северо-востоке Китая с 31 августа по 1 сентября пройдет юбилейный 25-й саммит организации под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии". 

30 августа англоязычная газета China Daily опубликовала статью Токаева. Агентство Kazinform представило неофициальный перевод статьи "Strong Kazakh-Sino ties key to successful cooperation". Материал посвящен развитию всестороннего стратегического партнерства между Казахстаном и КНР, а также укреплению потенциала Шанхайской организации сотрудничества.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
