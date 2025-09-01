#АЭС в Казахстане
События

Токаев предложил обсудить "Трансалтайский диалог" на первом форуме ШОС в Актау

Саммит ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 09:48 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября 2025 года на заседании Совета глав государств – членов ШОС, обозначил еще одним приоритетом усиление сотрудничества в транзитно-транспортной сфере, сообщает Zakon.kz.

Он отметил огромный потенциал мегапроекта "Один пояс, один путь", получившего поддержку более 150 государств.

"Данный глобальный проект может ежегодно приносить до полутора триллионов долларов дохода всем участникам торгово-логистических операций по маршруту "Пояса и пути". Большие возможности открывают и транспортные коридоры Север – Юг, Восток – Запад, а также Транскаспийский международный транспортный маршрут", – напомнил Токаев.

По словам президента, перспективной выглядит и новая инициатива налаживания "Трансалтайского диалога", нацеленная на эффективное задействование потенциала уникального по территории, численности населения и экономической мощи евразийского "алтайского" региона, объединяющего Казахстан, Россию, Китай и Монголию.

"Для реализации масштабных планов и проектов предстоит и далее развивать транспортную взаимосвязанность между нашими государствами, совместно работать над вопросами транзитно-тарифной стратегии. Данная проблематика может войти в повестку дня переговоров и дискуссий между руководителями портов и логистических центров на предстоящем первом форуме ШОС в ноябре в Актау", – сообщил Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане.

Саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии" проходит 1 сентября 2025 года в Китае.

В Тяньцзинь прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Андрей Дюсупов
