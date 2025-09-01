Токаев предложил обсудить "Трансалтайский диалог" на первом форуме ШОС в Актау
Он отметил огромный потенциал мегапроекта "Один пояс, один путь", получившего поддержку более 150 государств.
"Данный глобальный проект может ежегодно приносить до полутора триллионов долларов дохода всем участникам торгово-логистических операций по маршруту "Пояса и пути". Большие возможности открывают и транспортные коридоры Север – Юг, Восток – Запад, а также Транскаспийский международный транспортный маршрут", – напомнил Токаев.
По словам президента, перспективной выглядит и новая инициатива налаживания "Трансалтайского диалога", нацеленная на эффективное задействование потенциала уникального по территории, численности населения и экономической мощи евразийского "алтайского" региона, объединяющего Казахстан, Россию, Китай и Монголию.
"Для реализации масштабных планов и проектов предстоит и далее развивать транспортную взаимосвязанность между нашими государствами, совместно работать над вопросами транзитно-тарифной стратегии. Данная проблематика может войти в повестку дня переговоров и дискуссий между руководителями портов и логистических центров на предстоящем первом форуме ШОС в ноябре в Актау", – сообщил Токаев.
Ранее Касым-Жомарт Токаев выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане.
Саммит ШОС под девизом "Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии" проходит 1 сентября 2025 года в Китае.
В Тяньцзинь прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди (он приехал на саммит впервые за семь лет) и президент Ирана Масуд Пезешкиан.