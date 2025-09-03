#АЭС в Казахстане
Политика

Завершился официальный визит президента Казахстана в Китай

президент РК Касым-Жомарт Токаев, визит в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 13:44 Фото: akorda.kz
В пресс-службе президента Казахстана сегодня, 3 сентября 2025 года, показали, как прошел официальный визит президента главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале Акорды.

"Официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику завершился", – следует из описания публикации в среду.

Касым-Жомарт Токаев находился с визитом Китае с 30 августа по 3 сентября 2025 года по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
