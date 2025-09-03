Завершился официальный визит президента Казахстана в Китай
Фото: akorda.kz
В пресс-службе президента Казахстана сегодня, 3 сентября 2025 года, показали, как прошел официальный визит президента главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале Акорды.
"Официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику завершился", – следует из описания публикации в среду.
Касым-Жомарт Токаев находился с визитом Китае с 30 августа по 3 сентября 2025 года по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
