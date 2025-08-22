Токаев завершил официальный визит в Кыргызстан

Завершился официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Садыр Жапаров тепло проводил главу нашего государства в международном аэропорту Манас.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом 21 августа 2025 года. Его в аэропорту Манас встретил президент КР Садыр Жапаров.

22 августа официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит". Затем глава государства почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Позднее президенты РК и КР провели переговоры.

