Политика

Казахстан поможет разрабатывать газоконденсатные месторождения Туркменистана

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената 4 сентября 2025 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Амангельды Нугманов, документ направлен на создание прозрачных, стабильных и предсказуемых условий для инвесторов, на расширение долгосрочного экономического сотрудничества.

"Казахстан и Туркменистан – это не просто соседи. Нас связывают общие исторические корни, единая культурная и духовная основа. Туркменский народ по праву гордится своей богатой культурой, глубоко сохраненной национальной идентичностью, уважением к старшим, почтительным отношением к традициям и бережным воспитанием подрастающего поколения в духе национальных ценностей", – сказал Нугманов.

По его словам, ратификация соглашения поможет обеспечить всестороннюю поддержку и защиту инвестиционных процессов во всех отраслях экономики – от государственных до частных инвестиций, включая весь спектр предпринимательской и деловой активности между двумя странами.

Также соглашение играет важную роль в создании механизмов разрешения инвестиционных споров, предоставляя доступ к международному арбитражу, справедливого и равноправного отношения к иностранным инвестициям.

"Одной из приоритетных задач, как обозначено в соглашении, является взаимодействие в сфере энергетики. Казахстанская сторона выразила готовность к активному участию в проектах по разработке газоконденсатных месторождений Туркменистана и расширению трубопроводной инфраструктуры. Особое значение имеет подписание отдельного Соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли между компаниями QazaqGaz и государственным концерном "Туркменгаз", – добавил Нугманов.

В августе этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Турменистане.

Азамат Сыздыкбаев
