Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции из-за крушения самолета

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 ноября направил телеграмму соболезнования президенту Турции из-за крушения военного самолета, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде.





"Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета вооруженных сил Турции. Глава государства выразил искренние соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что турецкий военно-транспортный самолет C-130, летевший из Азербайджана в Турцию, 11 ноября потерпел крушение в районе грузино-азербайджанской границы. На борту находились 20 человек.

