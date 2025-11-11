#АЭС в Казахстане
События

Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции из-за крушения самолета

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 22:08 Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 ноября направил телеграмму соболезнования президенту Турции из-за крушения военного самолета, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде.


"Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета вооруженных сил Турции. Глава государства выразил искренние соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что турецкий военно-транспортный самолет C-130, летевший из Азербайджана в Турцию, 11 ноября потерпел крушение в районе грузино-азербайджанской границы. На борту находились 20 человек.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
